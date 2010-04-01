После терактов в московском метро белорусы могут изменить отношение к смертной казни

Взрывы в московском метро могут увеличить количество противников полной отмены смертной казни в Беларуси.

Такое мнение прозвучало сегодня в Палате представителей, где на заседании рабочей группы обсуждался этот вопрос.

Планируется проведение социологического опроса об отношении белорусов к отмене смертной казни. Изучается опыт и криминогенная обстановка стран, где не применяется высшая мера наказания, в том числе в России и Украине.

В ближайшее время в Беларуси эта тема будет обсуждаться с международными экспертами.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству и судебно- правовым вопросам, руководитель парламентской рабочей группы:

Для окончательного решения вопроса должны учитываться политическая воля, международные стандарты и мнение общества. Но ни в коем случае не мнение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Мы решаем этот вопрос для своей страны и народа Беларуси.

В Беларуси смертная казнь предусмотрена в виде санкций в 14-ти статьях Уголовного кодекса.

За последние 15 лет к высшей мере наказания приговаривают только за умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

В прошлом году к исключительной мере наказания приговорили двух преступников — серийного убийцу пожилых женщин в Дрогичинском районе и убийцу инкассатора в Солигорском районе.