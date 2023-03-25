В Якутии олени не давали проехать поезду. Пришлось вмешаться машинисту

Забавные кадры из России. Если Минск уже встречает весну, то в Якутии столбики термометра пока не поднялись даже до нуля градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и олени к смене сезона не готовы и еще хозяйничают в заснеженном регионе. Животные разгуливают по железной дороге и даже не замечают несущегося поезда. Какое-то время олени бежали перед составом, а потом и вовсе остановились. Тогда разгонять табун пришлось машинисту.