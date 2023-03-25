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В Якутии олени не давали проехать поезду. Пришлось вмешаться машинисту

25 марта 2023 15:11
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Забавные кадры из России. Если Минск уже встречает весну, то в Якутии столбики термометра пока не поднялись даже до нуля градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Якутии олени не давали проехать поезду. Пришлось вмешаться машинисту-1

В Якутии олени не давали проехать поезду. Пришлось вмешаться машинисту-3

Вот и олени к смене сезона не готовы и еще хозяйничают в заснеженном регионе. Животные разгуливают по железной дороге и даже не замечают несущегося поезда. Какое-то время олени бежали перед составом, а потом и вовсе остановились. Тогда разгонять табун пришлось машинисту.

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# Человек и животные # Фотофакт

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