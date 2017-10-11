Новости Беларуси. Город на ладони. Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве. Сегодня в Белокаменной прошел Форум делового сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На повестке дня – вопросы развития двух мегаполисов. Специалисты обмениваются опытом в энергосбережении, строительстве и ремонте.Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы:

Форум делового сотрудничества, я считаю, очень полезная площадка для общения между предпринимателями, где мы можем рассказать о стратегии развития наших городов, о том, насколько меняется инвестиционный климат в наших странах. И оба правительства делают все возможное для привлечения иностранных инвестиций, для снижения административных барьеров.