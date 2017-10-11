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Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве

11 октября 2017 19:02
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Новости Беларуси. Город на ладони. Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве. Сегодня в Белокаменной прошел Форум делового сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На повестке дня – вопросы развития двух мегаполисов. Специалисты обмениваются опытом в энергосбережении, строительстве и ремонте.Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы:
Форум делового сотрудничества, я считаю, очень полезная площадка для общения между предпринимателями, где мы можем рассказать о стратегии развития наших городов, о том, насколько меняется инвестиционный климат в наших странах. И оба правительства делают все возможное для привлечения иностранных инвестиций, для снижения административных барьеров.

Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве-1

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я уверен в том, что, если у нас будут развиваться отношения с другими регионами и странами как с Москвой, то все у нас будет хорошо.

Хлебом-солью продолжают встречать москвичей и на ярмарках белорусских товаров: торговые ряды открылись в павильоне Беларуси на ВДНХ. Наша страна – один из лидеров по экспорту продовольствия в российскую столицу.

# общество # Беларусь-Россия # Андрей Шорец

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