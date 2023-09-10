Помощник министра обороны: на следующей неделе представители 14 стран Африки посетят Беларусь

На следующей неделе ожидается ознакомительный визит представителей 14 стран Африки в Республику Беларусь. Об этом заявил помощник министра обороны Валерий Ревенко в программе «Неделя» на СТВ.

Также он отметил, что только в 2023 году произошли встречи с министром обороны Индии, Кубы и Китая. Также был официальный визит в Иран. «Мы действительно развиваем сотрудничество с государствами, которые не придерживаются однополярности, а которые готовы сотрудничать с нами, которые хотят сотрудничать с нами и которые нас поддерживают», – добавил Ревенко.