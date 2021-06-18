«Они не дрогнули перед трудностями». Иван Кубраков поздравил медперсонал госпиталя и поликлиники МВД

Новости Беларуси. Представители ведомственной медицины – люди особого сплава, которые, несмотря на огромные нагрузки, профессионально выполняют свои должностные обязанности. Это подчеркнуло руководство МВД, встречаясь в канун профессионального праздника с работниками госпиталя и поликлиники, которые находятся в структуре Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Отдельные, конечно, слова благодарности я хочу сказать нашей ведомственной медицине. Это люди особого сплава, которые, несмотря ни на что, на огромную нагрузку, несмотря на пандемию, несмотря на те события, которые были в 2020 году, с душой выполняют свои должностные обязанности. Они не дрогнули перед трудностями. Они лечат не просто лекарствами, они лечат душой, они милосердны. И именно благодаря нашим медицинским работникам, они спасли многие человеческие жизни.