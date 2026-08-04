Скорая «техническая» помощь. В Беларуси открыто 18 сервисных центров завода «Гомсельмаш»

Белорусские хлеборобы с каждым обмолоченным гектаром приближают окончание жатвы. Темпы работ в этом сезоне опережают прошлогодние. В полях комбайны задействованы с самого утра и до позднего вечера, а в некоторых хозяйствах даже ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них находится в Жабинке. Скорая «техническая» помощь оттуда готова выехать в любой момент. Сформированы так называемые автомобили-«летучки». Это 5 бригад мастеров-наладчиков. Каждый специалист проходит подготовку на заводе-производителе и в курсе всех технических решений любой модели. В хозяйстве «Сельхоз-Повитье» Кобринского района на то, чтобы вернуть комбайн в поле, потребовалось не более двух часов.

Техника работает на пределе возможностей. В случае поломок их оперативно устраняют. В стране открыто 18 сервисных центров завода «Гомсельмаш».

Александр Радывонюк, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Сельхоз-Повитье»: Вчера буквально ехали на выгрузку, пробуем тронуться, комбайн не трогается. Ну, уже папа в основном опытный, понимает, что случилось. Говорит, гидронасос накрылся. Оставили комбайн, поехали домой. Сегодня вот приехали ребята, помогают сделать.

Сергей Кришнев, мастер-наладчик Жабинковской сельхозтехники:

Причины могут быть разные. Условно, вчера мы меняли бортовую, а сегодня мы уже меняем насос. Все зависит, насколько нагружена техника и как долго она работает.

Ночью в Кобринском районе прошли сильные ливни. Комбайны сейчас в режиме ожидания. Пока просохнут поля, самое время решить технические вопросы. На общем темпе жатвы в Брестской области непогода скажется несущественно. В регионе убрано уже более 70% площадей. Есть уже и хозяйства, где полностью завершили уборку.