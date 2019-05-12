Под личным контролем. Как Президент оценил готовность Студенческой деревни накануне II Европейских игр

Новости Беларуси. Подготовка ко II Европейским играм вышла на финишную прямую. До 15 мая, а именно этот срок назывался в качестве точки над «i», время еще есть, но уже сейчас можно констатировать, что готовность составляет 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все службы работают, как самые точные в мире часы. А как иначе, если процесс под личным контролем Президента. 11 мая Александр Лукашенко посетил обновленную Студенческую деревню. Это современный комплекс общежитий, сопоставимых по комфорту с трехзвездочными отелями. Именно здесь разместятся команды из 50 стран – всего около 6 тысяч человек.

«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх

Подробнее о том, как будет организован быт спортсменов во время II Европейский игр, материал Евгения Горина.

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