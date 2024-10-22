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Белорусская федерация футбола подвела итоги 25-го тура

22 октября 2024 13:39
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Белорусская федерация футбола подвела итоги 25-го тура чемпионата страны. Лучшим игроком признан форвард «Минска» Мустафа Джиме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В домашнем матче с «Ислочью» он оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2. Тем самым дружина Артема Челядинского прервала четырехматчевую серию без побед. Автором самого красивого гола стал нападающий «Витебска» Карен Варданян. 

Он стал номером один в рейтинге, благодаря эффектному удару со штрафного в ворота «Нафтана». В итоге его команда победила с разгромным счетом 4:0. А лучший сейв сотворил вратарь «Витебска» Дмитрий Харитонов, который отразил удар нападающего новополочан на 11-й минуте матча.

# Футбол

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