Почему кишечные инфекции особенно опасны для пожилых?

Новости Беларуси. Для кого кишечные инфекции представляют наибольшую угрозу, рассказали в программе «Теледоктор».
Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:
В ряде случаев, в частности, у пациентов пожилого возраста, у пациентов с сопутствующими заболеваниями даже небольшие изменения, которые вызывает инфекция – в виде нарушения водно-электролитного баланса – могут привести к таким достаточно серьёзным взаимодействиям с другими, хроническими и фоновыми, заболеваниями.
Что, в ряде случаев, приводит и к летальным исходам.
Поэтому всё определяется состоянием, как макроорганизма, то есть, человека – насколько он подготовлен к встрече с данной инфекцией, в большинстве случаев это будет бессимптомно, и зависит от микроорганизма – от его патогенности, то есть, ряд возбудителей, на самом деле, опасны.