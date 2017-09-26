Прямой эфир

Почему кишечные инфекции особенно опасны для пожилых?

26 сентября 2017 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для кого кишечные инфекции представляют наибольшую угрозу, рассказали в программе «Теледоктор».

Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:
В ряде случаев, в частности, у пациентов пожилого возраста, у пациентов с сопутствующими заболеваниями даже небольшие изменения, которые вызывает инфекция – в виде нарушения водно-электролитного баланса – могут привести к таким достаточно серьёзным взаимодействиям с другими, хроническими и фоновыми, заболеваниями.

Что, в ряде случаев, приводит и к летальным исходам.

Поэтому всё определяется состоянием, как макроорганизма, то есть, человека – насколько он подготовлен к встрече с данной инфекцией, в большинстве случаев это будет бессимптомно, и зависит от микроорганизма – от его патогенности, то есть, ряд возбудителей, на самом деле, опасны. 

Теледоктор. Кишечные инфекции

# общество # Святослав Вельгин # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
По информации одного из российских аналитических агентств, Минск этой осенью обогнал Астану и Баку по посещаемости туристов
26 сентября 2017 19:27

По информации одного из российских аналитических агентств, Минск этой осенью обогнал Астану и Баку по посещаемости туристов

Картошки делят на фракции: как овощ убирают, «усыпляют», хранят и доставляют на рынки
26 сентября 2017 16:42

Картошки делят на фракции: как овощ убирают, «усыпляют», хранят и доставляют на рынки

Напомнить правила безопаснотси: республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области
26 сентября 2017 14:57

Напомнить правила безопаснотси: республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области