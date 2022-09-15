Александр Лукашенко прибыл в Самарканд – первой в графике встреча с президентом Узбекистана

Борт № 1 приземлился в Самарканде чуть больше часа назад. У трапа белорусского лидера тепло и торжественно встретила узбекская сторона. График у Александра Лукашенко, как и у его зарубежных коллег, довольно насыщенный. 15 и 16 сентября в одном из древнейших городов мира пройдут как встречи в рамках организации, так и ряд двусторонних переговоров. Известно, что в эти минуты проходит встреча Александра Лукашенко с президентом Узбекистана. Но вернемся к белорусским приоритетам взаимодействия с ШОС. Их глава страны озвучит в пятницу, 16 сентября, на заседании саммита в расширенном формате.