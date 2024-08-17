«По ту сторону медали» – в новой книге белорусского автора собраны истории олимпийских чемпионов

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«По ту сторону медали. Гребля, легкая атлетика, борьба» – так называется новая книга белорусского автора Валерии Стецко. В нашей стране 199 чемпионов и призеров Олимпийских игр. У каждого из них за плечами огромный путь, наполненный победами и поражениями, радостями и печалями. В книге представлены истории спортсменов, тренеров, спортивных деятелей разных поколений, которые своей ежедневной работой создавали белорусский спорт.

Валерия Стецко, автор книги: Спорт – это не метры, секунды и очки. Спорт – это в первую очередь судьбы. Иногда печальные, иногда счастливые, но всегда неповторимые. Потому что каждая спортивная судьба уникальна. За каждой медалью стоят сотни часов тренировок, литры пота, крови и слез. К сожалению, мы не всегда это видим, но это надо знать, чтобы еще больше любить белорусский спорт, чтобы еще больше восхищаться нашими спортсменами. В книге собраны рассказы олимпийских чемпионов советского периода, олимпийских чемпионов суверенной Беларуси, лучших наших тренеров, ведущих спортивных руководителей страны.

В книге собраны истории олимпийских чемпионов и множество архивных фотографий, через которые передается история становления белорусского спорта.

Валерия Стецко:

Это первая часть книги «По ту сторону медали», которая рассказывает об истории развития Национального олимпийского комитета, об истории гребли на байдарках и каноэ, легкой атлетики и спортивной борьбы. И совсем скоро выйдет вторая часть, которая будет посвящена истории баскетбола, гандбола, тенниса и тяжелой атлетики. Книга вышла в издательском доме «Звезда», и я уверена, что она будет интересна всем. Любителям спорта она получше расскажет об их кумирах. Начинающим спортсменам она даст важные уроки и много жизненных советов. Ведь люди, которые на страницах этой книги рассказывают свои истории, все это прошли. И их опыту не только можно, но и нужно доверять. У них действительно есть чему поучиться.