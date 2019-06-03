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По дорогам девяти стран: Беларусь принимает участников электромобильного марафона

03 июня 2019 06:21
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Новости Беларуси. Беларусь принимает участников электромобильного марафона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это международный проект, который объединяет владельцев экологического транспорта. Белорусскую границу автоколонна пересекла накануне.

По дорогам девяти стран: Беларусь принимает участников электромобильного марафона-1

И первым остановочным пунктом в нашей стране стала Брестская крепость. Затем марафонцы взяли курс на Минск. Сегодня, 3 июня, зарубежных гостей ждут на полигоне для испытаний мобильных машин, где для них подготовлена выставка белорусского электротранспорта. Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси, также станут неофициальными участниками гонки.

Старт марафона был дан 27 мая в Монте-Карло. Маршрут проходит по территориям девяти государств. В целом, участникам предстоит преодолеть более 4 тысяч километров. Миссия марафона – обратить внимание мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды.

По дорогам девяти стран: Беларусь принимает участников электромобильного марафона-4

# Необычный транспорт # общество # Фотофакт

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