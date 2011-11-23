Планы застройки Минска. К Партизанскому району планируют присоединить территорию за пределами МКАД

В эфире программы «Большой город» глава администрации Партизанского района г. Минска Андрей Галь рассказал о планах застройки района.

Андрей Галь, глава администрации Партизанского района г. Минска:

На территории бывшего военного полигона будет построен новый микрорайон со смешанной жилой застройкой. Многоэтажные дома будут уживаться с коттеджами. Проектная документация готова на строительство нескольких миллионов жилых квадратных метров. Следующий шаг – принятие решения Мингорисполкома о присоединении микрорайона к Партизанскому району.

Предполагается связать район новой автомобильной трассой. Она пройдет через населенный пункт. Его предварительное название «Зеленый бор».

Застройка в микрорайоне Степянка. Какие изменения ожидаются?



Андрей Галь:

Уже построено около 80 тысяч квадратных метров жилья. В ноябре вводится в эксплуатацию здание ЖЭСа, в котором будет магазин, физкультурно-оздоровительный центр, опорный пункт милиции и непосредственно ЖЭС. Завершается строительство нового детского сада на ул. Связистов, который планируется открыть в декабре. На бывшей военной части будет построено около 500 тысяч квадратных метров жилья.



Застройка в микрорайоне Дражня. Какие планы разрабатываются?

Андрей Галь:

Разрабатывается проект застройки четырех 19-этажных домов ул. Дражня. В 2012 году мы планируем начало строительства.



Застройка в Партизанском районе г. Минска.

Андрей Галь:

Планируется строительство около цирка 5***** отеля – с привлечением иностранных инвестиций. Не менее значима для района реконструкция бассейна «Трактор», заказчиком которой является УКС Партизанского района. Площадки ул. Ваупшасова – ул. Солтыса мы предлагаем инвесторам под строительство супермаркета.