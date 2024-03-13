Петришенко: гранты Президента действительно идут в практическую плоскость

Гранты Президента идут в практическую плоскость. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выставочном центре Национального детского технопарка презентовали результаты научных исследований и инновационных проектов, для выполнения которых были предоставлены гранты Президента в 2023 году. Ученые, медики, работники культуры и молодежного сообщества продемонстрировали около полусотни работ. Среди них – многокомпонентные раневые покрытия на основе наночастиц, система подавления дронов, учебные издания, серия 2D-мультипликационных фильмов и многое другое. Все они получили практическое внедрение благодаря грантовой поддержке.

Игорь П етришенко, заместитель премьер-министра Бе ларуси: Члены комиссии убедились, заслушав доклад каждого по использованию гранта (это помимо того, что в установленном порядке это все было сделано), что да, действительно, средства, выделяемые главой государства, идут именно в практическую плоскость. Научные разработки, осуществляется защита и диссертаций кандидатских и докторских, практическое применение всех тех разработок, которые есть.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Гранты полностью себя оправдали и показали свою эффективность. То же самое и по другим направлениям. Гранты не так-то просто получить. И здесь, чтобы получить гранты, надо доказать свою эффективность, что они дадут и так далее. Поэтому для ученого получить грант – это уже очень большое достижение.

Ежегодно главой государства подписывается решение о выделении грантов. В 2023-м их было 50. Практически по 10 в сферах науки, образования, культуры. Больше всего получило здравоохранение – сюда направили 11 грантов. 9 ушло в новую номинацию – идеи молодежной политики. Гранты – это ежемесячные выплаты в размере 41 базовой величины.