Петербургский аэропорт «Пулково-2» с февраля начал принимать рейсы из Беларуси

Новости России. Рейсы «Белавиа» в Санкт-Петербург с февраля будут обслуживаться в новом терминале. Это связано с закрытием на реконструкцию «Пулково-1». В ближайшее время не только внутренние, но и международные рейсы авиакомпаний будут переведены в новый аэровокзал.

Расстояние между двумя терминалами не превышает ста метров. Так что никаких неудобств у пассажиров не возникнет. Кроме того, сохранится и стыковочное время для транзитных пассажиров. Оно по-прежнему будет составлять полтора часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В терминалах дежурят сотрудники аэропорта в униформе с надписью «Спросите меня». У них можно уточнить информацию о месте отправления и прибытия рейса.