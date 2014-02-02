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Петербургский аэропорт «Пулково-2» с февраля начал принимать рейсы из Беларуси

02 февраля 2014 14:10
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Новости России. Рейсы «Белавиа» в Санкт-Петербург с февраля будут обслуживаться в новом терминале. Это связано с закрытием на реконструкцию  «Пулково-1». В ближайшее время не только внутренние, но и международные рейсы авиакомпаний будут переведены в новый аэровокзал.

Расстояние между двумя терминалами не превышает ста метров. Так что никаких неудобств у пассажиров не возникнет. Кроме того,  сохранится и стыковочное время для транзитных пассажиров. Оно по-прежнему будет составлять полтора часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В терминалах дежурят сотрудники аэропорта в униформе с надписью «Спросите меня». У них можно  уточнить информацию о месте отправления и прибытия рейса.

# общество # Авиасообщение

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