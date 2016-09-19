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Первая в Беларуси хайтек-остановка появилась в Гомеле

19 сентября 2016 05:29
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Новости Беларуси. Первая в Беларуси хайтек-остановка появилась в Гомеле. Количество высоких технологий, уместившихся на 16 квадратных метрах, просто зашкаливает. Абсолютно автономная система обеспечивается энергией от солнечных батарей, установленных на крыше.

Их мощности с лихвой хватает не только для работы трех дисплеев, инфокиоска, систем видеонаблюдения и оповещения, но и для подогрева лавочек.

Вскоре здесь же можно будет подзарядить и мобильный телефон.

Заложенные в остановочный пункт идеи пока не имеют аналогов в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сущеня, директор фирмы-производителя:
Сегодня в остановочном пункте данного образца собраны все самые инновационные технологии, система видеонаблюдения, интерактивные панели, системы видеосвязи. Система полностью энергонезависима.

# It-технологии # общество

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