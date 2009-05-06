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Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)

06 мая 2009 08:39
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Три ночи подряд столичный проспект Независимости трансформируется в настоящий театр боевых действий. На уличное представление – вход свободный

Машины поворачивают вспять, даже сотка пошла обходными путями. Спецдопуск лишь для спецтранспорта. Но это вовсе не зона отчуждения. Проспект Независимости превратился в настоящий плац.  

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-1

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-3

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-5

Тишину ночного города взрывает лишь рев моторов вперемешку со стуков подкованных берцев. За плечами две недели строевой на учебных базах. И вот более 150 военнослужащих...

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-8

- Чувства переполняют, ни о чем не думаешь, просто делаешь свое дело и стараешься делать его хорошо, - поделился впечатлениями старший стрелок 1-ого взвода 3-его отделения роты почетного караула Константин Прохоревич.

... и 15 военных уазиков воссоединились в единой композиции, чтобы торжественно пройти путь памяти от Октябрьской до Победы.  

Это финальная точка наверняка не последнего дубля. Один шаг влево, другой – вправо, и вновь на исходную. Здесь все по сценарию, должно быть синхронно, до мелочей. Чтобы в День Победы 9 мая вот этих 4 фронта сошли без помарок у монумента Победы.

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-11

- Основная  цель этой тренировки добиться слаженности действий личного состава роты почетного караула и синхронных действий с ними водителей автомобилей.  Это требует достаточно серьезного мастерства водителей, во-первых, выдерживать определенную дистанцию от впереди идущих людей и одновременно выдерживать равнение в шеренге, - рассказал военный комендант Минской военной комендатуры Анатолий Грицев.

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-14

В праздничной колонне сначала пройдут знаменосцы, затем шеренги во главе с Президентом и героями Советского Союза, в этом году их будет лишь трое.

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-17

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-19

Следом проедут автомобили с ветеранами, которым нелегко преодолеть путь больше километра. Всего в шествии примет участие около 6 тысяч человек. Ну а впереди еще 2 ночи, которые военные собираются провести с пользой. Хотя уже после первого «прогона» зрелище собрало благодарных зрителей.

Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)-22

Анастасия Дехтяр, Александр Миранович, телекомпания СТВ.

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