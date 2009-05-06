Первая репетиция парада в Минске (ФОТО)

Машины поворачивают вспять, даже сотка пошла обходными путями. Спецдопуск лишь для спецтранспорта. Но это вовсе не зона отчуждения. Проспект Независимости превратился в настоящий плац.

Тишину ночного города взрывает лишь рев моторов вперемешку со стуков подкованных берцев. За плечами две недели строевой на учебных базах. И вот более 150 военнослужащих...

- Чувства переполняют, ни о чем не думаешь, просто делаешь свое дело и стараешься делать его хорошо, - поделился впечатлениями старший стрелок 1-ого взвода 3-его отделения роты почетного караула Константин Прохоревич.

... и 15 военных уазиков воссоединились в единой композиции, чтобы торжественно пройти путь памяти от Октябрьской до Победы.

Это финальная точка наверняка не последнего дубля. Один шаг влево, другой – вправо, и вновь на исходную. Здесь все по сценарию, должно быть синхронно, до мелочей. Чтобы в День Победы 9 мая вот этих 4 фронта сошли без помарок у монумента Победы.