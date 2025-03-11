Переехали и не жалеют. Как семья из Украины нашла своё счастье в Беларуси

Более 3,5 тысячи иностранцев в 2024 году получили белорусское гражданство. 763 человека – это представители Минской области. В их числе и Виталий Гонта из агрогородка Сорочи Любанского района. С семьей переехал в нашу страну из Украины более 10 лет назад. Здесь обрели свое счастье: нашли работу, построили дом, родились дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виталий и Евгения Гонта родом из Украины. В 2014-м семья решилась на переезд. Для спокойствия детей выбрала Беларусь, тем более родные звали. В Беларуси родственники быстро помогли освоиться.

Евгения Гонта:

В Беларусь давно хотела поехать, но не думала, что на такой длительный срок. В гости к родственникам – да. Описывали, что это очень чистая страна. Родственники ждали, отношение было очень хорошее.