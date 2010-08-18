Парламентарии сегодня попытались оценить перспективы замены высшей меры наказания пожизненным сроком

С этой целью члены рабочей группы выехали в жодинскую тюрьму. Это единственное исправительное учреждение для пожизненно осужденных. Напомним, введение моратория на смертную казнь — требование Парламентской ассамблеи Совета Европы для восстановления Беларуси в качестве спецприглашенного. В то же время на референдуме 1996 года белорусский народ абсолютным большинством высказался против таких законодательных перемен.