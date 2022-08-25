Лучших ждёт грантовая поддержка. Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане

Устранение барьеров на пути к интеграции и новые механизмы промышленной кооперации. Кыргызстан принимает Евразийский межправсовет, который собрал глав правительств стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятая часть численности населения стран ЕАЭС – молодые люди до 30 лет. Для них сейчас открываются все больше возможностей: например, в сфере интернациональной экономики, робототехники и IT-технологий. Неслучайно к нынешнему заседанию межправсовета впервые приурочили проведение Молодежного форума СНГ и ЕАЭС. На интеграционный мозговой штурм съехались более 200 делегатов. Это молодые предприниматели, дипломаты, госслужащие, студенты. Своими идеями готова делиться и белорусская молодежь.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Представители всех стран и делегаций имеют возможность представить проекты, которые повлияют на взаимоотношения между нашими странами. А уже завтра в ходе делового завтрака с участием вице-премьеров наших стран эти проекты будут обсуждены и подведены окончательные итоги. Лучшие из лучших проектов получат грантовую поддержку, чтобы их в конечном итоге реализовать. И, что самое важное, эти гранты получат не только представители какой-то конкретной страны, они могут быть разделены между странами, чтобы действительно реализовать эти проекты на международном уровне.

Завтра молодежные лидеры присоединятся к деловому завтраку с участниками межправсовета. А главы правительств подпишут уже итоговые документы и примут участие в церемонии гашения почтовых марок. Ее символично посвятили 10-летию Евразийской экономической комиссии.