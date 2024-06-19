В преддверии Форума регионов российские журналисты посетили ряд крупных предприятий Бреста

В преддверие Форума российские журналисты активно знакомятся с экономическим потенциалом наших регионов. Очередной пресс-тур стартовал в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей интересует буквально все – от промышленных гигантов до сельского хозяйства.

В составе группы – три десятка представителей медийной сферы России: от крупных телекомпаний до медиахолдингов и информационных агентств. В первый день – знакомство с одним из крупнейших хозяйств страны – «Беловежским» и одноименным агрогородком. Формат для российской аудитории малознакомый, а потому отдельное внимание – социальной инфраструктуре и укладу жизни. Когда крепкое хозяйство служит основой для благосостояния людей.

Максим Легуенко, заместитель главного редактора интернет-портала «Ридус»:

То, что мы здесь видели, производит впечатление. Потому что традиционно жители сельской местности обделены в каких-то благах цивилизации, а здесь как минимум приложены большие усилия, чтобы этого не было, максимально было нивелировано. Зачастую жизнь в Беларуси – терра инкогнита [что-то неизвестное – прим. ред.] для многих россиян. Поэтому нам это и самим интересно, и интересно донести до читателей.

Многопрофильное хозяйство сегодня является флагманом в развитии технологий в растениеводстве и животноводстве, а по площадям в Беларуси – входит в топ-3. В «Беловежском» запустили первую в стране молочную ферму-робот – единственную в СНГ. Доение, контроль за состоянием здоровья животных и даже кормление проходит автоматически благодаря роботизации. Мясная продукция предприятия поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Мария Антропова, корреспондент телеканала «Москва 24»:

Практически исключается человеческий фактор как раз для того, чтобы повысить качество продукции, – именно для этого такая технология существует. Это интересно, любопытно, потому что если мы раньше привыкли – 10, 20, 30 лет назад – смотреть репортажи, узнавать от родителей, что на ферме работает большое количество людей, то здесь мы видим, как это все автоматизировано и при этом положительно влияет на качество продукции.