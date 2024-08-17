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Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю

17 августа 2024 14:50
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Пик жары пришелся на выходные. На этом, пожалуй, все. Теплый циклон Б резко сменит холодный фронт. Ожидается падение температур на 10-14 градусов. Спад продолжится и в темное время суток. Но несмотря на обновленные цифры, умеренное тепло все же планирует сохраниться. Средний показатель по стране будет колебаться в пределах +22...+24 градусов днем, ночью от +15 до +18. Теплее всего будет в Гомельском и Брестском регионах. Не обойдется и без осадков. Причем как днем, так и в ночные часы. Местами, они будут весьма интенсивные. Столицу, Гомель, Брест и Могилев накроет с начала недели. Местами даже прогремят грозы. В Витебске осадки будут зафиксированы лишь к концу недели.

Подробный прогноз по областям:

Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2
Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю-3
Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
Ожидается падение температур на 10-14 градусов – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

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