«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов

В каком случае стоит заглянуть на этот ресурс – когда что-то покупаешь или узнать информацию о продавце?

Дарина Гулюта:

Сегодня я обратилась к этому ресурсу и посмотрела, что о всех организациях, которые там зарегистрированы, только положительные отзывы. То есть на сегодня негативных отзывов я не нашла. Нам интересна актуальная информация. Бывают моменты, когда отзывы будут и негативные. При выборе товара или услуги организации, к которой мы обращаемся, мы хотим видеть достоверную информацию. Если есть какие-то вопросы – в чем они заключаются? Чем были недовольны лица, ранее обращавшиеся?