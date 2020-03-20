«Отзывы будут и негативные». Госстандарт создал портал, на котором можно оставить своё мнение о работе продавцов

О правах потребителей говорили в программе «Большой город».
Госстандарт заявил о создании нового интернет-ресурса – качество.бел. Насколько он будет полезен для потребителей?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
На сегодняшний день у нас, действительно, отсутствует какая-то единая база, где будут сформированы все актуальные отзывы о работе продавцов либо каких-то исполнителей. Насколько актуальная информация будет содержаться в данном ресурсе, покажет время, конечно. Думаю, ресурс будет полезен, и мы им тоже будем пользоваться. Оставляйте свои отзывы, и на основании мнения потребителя, которые обращаются в нашу организацию.