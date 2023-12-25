Отпраздновать приехали даже соседи из Латвии! По всей Беларуси отмечают католическое Рождество

Тысячи белорусов по всей стране отмечают один из главных христианских праздников. А все дороги сегодня ведут в костелы. Для многих посещение храмов – это семейная рождественская традиция, которая передается из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арина Верховская окунулась в атмосферу одного из самых душевных, теплых, семейных праздников, который объединяет сердца.

Рождество Христово – праздник теплый, объединяющий, согревающий сердца белорусов и гостей нашей страны.

Арина Верховская, корреспондент:

Костелы сегодня в особом праздничном убранстве. На почетном месте – ясли Христовы. Это композиция с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии, Иосифа и волхвов.

Ксендз Дмитрий Пухальский, настоятель Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:

Пры касцёлы заўсёды будуюцца яселькi, дзе знаходзiцца фiгурка навароджанага Збаўца. Сiмвал таго, хто прыносiць супакой, любоў, радасць. Вось таму напэўна гэта свята – адно з найбольш прыгожых у Хрысцiанстве, бо звязана сапраўды з чымсьці добрым, цёплым, светлым. Белорусы празднуют католическое Рождество. Вот что они желают в храмах. Теплота, душевность и открытость – то, что привело в эти праздничные дни и гостей столицы. Как говорится, безвиз в действии. Решение Беларуси помогло семье из Латвии воплотить мечту в жизнь – посетить Минск.