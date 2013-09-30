Отопительный сезон в Витебской области начинается 30 сентября

Новости Беларуси. С 30 сентября подают тепло в детсады, школы, поликлиники Витебской области. Жители многоэтажек также ждут тёплых батарей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, сотрудники МЧС проверяют готовность частных домов к отопительному сезону - проводят рейды, посещают, в первую очередь, одиноких людей и семьи с несовершеннолетними детьми — там особенно велик риск возгораний. Пожарные инспекторы объясняют, как исправить недостатки, какие меры безопасности нужно соблюдать.

Дмитрий Ковалевский, заместитель начальника отдела надзора и профилактики Минского областного управления МЧС:

Основными нарушениями в жилых домах являются: неисправность печного отопления, то есть несоблюдение отступов, разделок, наличие трещин в дымоходах. отсутствие притопочных листов, а также отсутствие в домовладениях, где проживают малолетние дети, автономных пожарных извещателей.

Виталий Шавейко, старший инженер инспекции государственного пожарного надзора по Минскому району:

Во всех сельских советах проходят сельские сходы в населенных пунктах. Особое внимание, в течении 7 дней, проведению таких сходов в тех населенных пунктах, где произошел пожар с гибелью человека. Разъясняем местному населению, по какой причине произошел пожар, чтобы в дальнейшем не допустить этих нарушений.