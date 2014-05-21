Новости Беларуси. Отделение круглосуточного пребывания для престарелых и инвалидов открылось в Клецком районе. В Минской области это уже седьмое учреждение такого типа.

Отделение создано на базе бывшей средней школы. Учебное заведение было закрыто почти 10 лет назад. И вот благодаря местной власти и руководству области все-таки получила другую жизнь.

Между тем, это не единственный положительный пример в Клецком районе, когда неиспользуемое имущество попадает в хозяйственные руки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.