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Отделение круглосуточного пребывания для престарелых и инвалидов открылось в Клецком районе

21 мая 2014 14:15
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Новости Беларуси. Отделение круглосуточного пребывания для престарелых и инвалидов открылось в Клецком районе. В Минской области это уже седьмое учреждение такого типа.

Отделение создано на базе бывшей средней школы. Учебное заведение было закрыто почти 10 лет назад. И вот благодаря местной власти и руководству области все-таки получила другую жизнь.

Между тем, это не единственный положительный пример в Клецком районе, когда неиспользуемое имущество попадает в хозяйственные руки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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