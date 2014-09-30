Новости Беларуси. Останки 5 немецких солдат обнаружены в Могилеве. На них случайно наткнулся местный житель во время земляных работ. Первоначально историки предположили, что останки принадлежат могилевчанам, защищавшим город. В этом месте в 1941 солдаты Вермахта расстреляли не менее 50 человек. Именно там впоследствии и был установлен памятник героям. Однако раскопки, проводимые 52 поисковым батальоном показывают, что здесь лежат немецкие солдаты.

Олег Бородин:

Хотел ставить столбики, копал, чтобы потом бетоном залить — наткнулся на кости, позвонил в милицию.

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического поискового отряда «Виккру»:

Здесь 27-28 июня шло повальное отступление немецких частей, которые пытались вырваться из Могилевского окружения. Известно, что Могилев защищала 12 пехотная немецкая дивизия. С высокой долей вероятности можно предположить, что здесь находились солдаты именно этой дивизии.

Останки пятерых солдат Вермахта сейчас забрали на экспертизу. Если происхождение подтвердится, их передадут Народному Союзу Германии по уходу за немецкими захоронениями. После чего останки перезахоронят, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.