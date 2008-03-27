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Орша к осени превратится в город-сад

27 марта 2008 11:39
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В этом году райцентр будет принимать фестиваль "Дожинки". Работы по его реконструкции идут полным ходом. На эти цели выделено почти 400 миллиардов рублей.

Город изменится: отремонтируют дороги и мосты, дома культуры и школы, отреставрируют десятки зданий и памятников архитектуры. Уже построен новый автовокзал. Готовится к сдаче гостиничный комплекс, где во время фестиваля будут жить аграрии-передовики.

Уже определены и места проведения праздничных мероприятий. Для этого предусмотрены сразу три зоны, однако главные события пройдут в центре.
# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства

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