Орша к осени превратится в город-сад

В этом году райцентр будет принимать фестиваль "Дожинки". Работы по его реконструкции идут полным ходом. На эти цели выделено почти 400 миллиардов рублей.



Город изменится: отремонтируют дороги и мосты, дома культуры и школы, отреставрируют десятки зданий и памятников архитектуры. Уже построен новый автовокзал. Готовится к сдаче гостиничный комплекс, где во время фестиваля будут жить аграрии-передовики.



Уже определены и места проведения праздничных мероприятий. Для этого предусмотрены сразу три зоны, однако главные события пройдут в центре.