Опрос. Занимаются ли минчане спортом

В Горках ветеран Великой Отечественной войны получил орден за подвиг, совершенный 69 лет назад

Он ушел на фронт совсем молодым, в 17 лет. Был ранен. Участвовал в боях под Сталинградом, брал Берлин. За годы войны не раз был представлен к наградам, стал Кавалером двух орденов Славы.