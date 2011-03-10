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Опрос. Занимаются ли минчане спортом

10 марта 2011 19:22
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Здоровый образ жизни стал темой опроса программы «Столичные подробности».

Корреспонденты узнали у минчан, занимаются ли они спортом.

# общество # Опрос минчан

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