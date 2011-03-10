Опрос. Занимаются ли минчане спортом

Корреспонденты узнали у минчан, занимаются ли они спортом.
Станции Грушевка, Михалово и Петровщина откроются для пассажиров в следующем году.
По поручению Президента Беларуси из Ливии вывезли всех, кто захотел покинуть страну, охваченную беспорядками. На борту белорусского самолета также граждане Украины, России, Грузии, Болгарии и один гражданин Ливии.
Он ушел на фронт совсем молодым, в 17 лет. Был ранен. Участвовал в боях под Сталинградом, брал Берлин. За годы войны не раз был представлен к наградам, стал Кавалером двух орденов Славы.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54