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Опрос. Может ли досуг на пенсии быть активным. Мнение минчан

12 декабря 2011 19:29
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Может ли досуг на пенсии быть активным. Мнение минчан корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали в опросе.
# общество # Опрос минчан

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