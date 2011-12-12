Опрос. Может ли досуг на пенсии быть активным. Мнение минчан

Магазины Минска подготовили предновогодние торговые запасы: более двух тонн сладостей и пара миллионов бутылок шампанского

Новости Беларуси, Минск. Специалисты разработали более 100 видов подарочных наборов конфет разных размеров и форм, которые уже поступили в продажу.