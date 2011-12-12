Опрос. Может ли досуг на пенсии быть активным. Мнение минчан

Новости Беларуси, Минск. О наступлении новогодних праздников горожанам напоминают 11 искусственных зеленых красавиц во всех районах Минска.
Новости Беларуси, Минск. Заявки на участие уже подали 10 волонтеров.
Новости Беларуси, Минск. Специалисты разработали более 100 видов подарочных наборов конфет разных размеров и форм, которые уже поступили в продажу.
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