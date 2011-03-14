Опрос. Какой транспорт предпочитают минчане?

В зоне стихийного бедствия в Японии есть и белорусы. На данный момент речь идет об одной семье, которая пытается добраться до Токио. В целом, сведений о пострадавших или погибших иностранных граждан пока нет. На консульском учете в Японии около 30 белорусов. Они уже сообщили посольству, что с ними все в порядке.
И это при наихудшем варианте развития ситуации. Чтобы такого не случилось, по стране проводится профилактика паводков. Так, путь весеннему ледоходу проложили витебские спасатели. В городе Дисна в воздух взлетели кубометры льда.
Акция посвящена Дню Конституции и началась с вручения национальных паспортов юным белорусам в Минске.
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