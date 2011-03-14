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Опрос. Какой транспорт предпочитают минчане?

14 марта 2011 19:29
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Каждый третий минчанин ездит за рулем собственного авто.В целом по Минску колесят 600 машин. Сегодня корреспонденты программы «Столичные подробности» выяснили, какой транспорт предпочитают горожане.
# общество # Опрос минчан

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