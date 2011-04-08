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Опрос. Какие бизнес-идеи минчане хотели бы воплотить в жизнь?

08 апреля 2011 14:06
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Опрос программы «Столичные подробности».И сегодня в нашем традиционном опросе мы спросили у минчан — какие бизнес-идеи они хотели бы воплотить в жизнь?
# общество # Опрос минчан

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