Опрос. Какие бизнес-идеи минчане хотели бы воплотить в жизнь?

11-летняя «девочка-волк» попала в Книгу рекордов Гиннеса

Супатра Сасуфан – самая волосатая девочка в мире. И если раньше она переживала из-за насмешек одноклассников (обезьянья рожа, волчица), то теперь, после громкого титула девочка стала радоваться своей чрезвычайной популярности.