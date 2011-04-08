Опрос. Какие бизнес-идеи минчане хотели бы воплотить в жизнь?

В Кыргызстане разработан законопроект, регламентирующий проведение различных торжеств и обрядов.
Супатра Сасуфан – самая волосатая девочка в мире. И если раньше она переживала из-за насмешек одноклассников (обезьянья рожа, волчица), то теперь, после громкого титула девочка стала радоваться своей чрезвычайной популярности.
В частности, в Лиозненском районе прервано автомобильное сообщение с деревней Кучинщина, где проживает 10 человек.
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