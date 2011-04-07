Опрос. Где минчане любят гулять?

В этом месяце сразу в нескольких немецких городах стартует масштабная программа аренды велосипедов. На развитие разветвленной сети проката правительство ФРГ собирается потратить почти 13 миллионов евро.
Это один из самых главных православных праздников. Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой, и она зачала Богомладенца Иисуса.
Каменная горка — самый большой жилой район Минска. Здесь еще не дошли до конечной точки — а это 2 млн кв. м жилья.
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