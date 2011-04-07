Прямой эфир

Опрос. Где минчане любят гулять?

07 апреля 2011 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
А какие любимые места для прогулок у минчан – мы узнали в нашем традиционном опросе. Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, где они любят гулять.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
07 апреля 2011 12:00

Велосипед в Германии сделают общественным транспортом и будут продавать на него билеты

07 апреля 2011 08:20

Православные верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2011 07:34

Каменная горка в Минске: состояние застройки на апрель 2011 года