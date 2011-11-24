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Опрос. Экономят ли минчане, пользуясь коммунальными услугами?

24 ноября 2011 18:23
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В сегодняшнем опросе корреспонленты узнали, насколько бережно относятся минчане к коммунальным благам и стараются ли экономить.
# общество # Опрос минчан

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