Опрос. Экономят ли минчане, пользуясь коммунальными услугами?

Новости Беларуси, Минск. 1 января на его месте начнется строительство многофункционального торгового комплекса. Руководство города предложило «ипэшникам» альтернативу для сохранения и даже расширения бизнеса.
Новости Беларуси, Минск. Руководитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» приговорен к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Александр Беляцкий признан виновным в причинении ущерба в особо крупном размере и будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
Новости США. В свою очередь адвокаты кардиолога обратились к суду с просьбой ограничиться условным сроком. Мера пресечения будет оглашена в конце ноября.
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