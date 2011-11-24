Опрос. Экономят ли минчане, пользуясь коммунальными услугами?

Что конфискуют у Беляцкого?

Новости Беларуси, Минск. Руководитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» приговорен к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Александр Беляцкий признан виновным в причинении ущерба в особо крупном размере и будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.