Опрос. Что нужно для счастливого детства?

В Великобритании начали делать мороженое из грудного молока

Деликатесный сорт ледяного лакомства под названием «Детка ГАГА» был изъят из продажи почти сразу после торжественной презентации. И хотя в состав сладких шариков за 23 доллара порция не входило ничего предосудительного, правительственная спецкомиссия была непреклонна.