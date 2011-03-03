Опрос. Что нужно для счастливого детства?

Высокая, стройная, успешная и обворожительная брюнетка Нина Богданова теперь вычеркнута из списка завидных невест Беларуси.
Деликатесный сорт ледяного лакомства под названием «Детка ГАГА» был изъят из продажи почти сразу после торжественной презентации. И хотя в состав сладких шариков за 23 доллара порция не входило ничего предосудительного, правительственная спецкомиссия была непреклонна.
Известно, что для ее возведения планируют приобрести специальный комплекс – механизированный щит. В этом случае, проходкой займется техника, человеку останется лишь ею управлять.
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