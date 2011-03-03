Прямой эфир

Опрос. Что нужно для счастливого детства?

03 марта 2011 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Опрос программы «Столичные подробности».Что нужно для счастливого детства — с таким вопросом корреспонденты отправились на улицы Минска.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
Вышла замуж Нина Богданова – ведущая «Звездного ринга» на СТВ
03 марта 2011 08:31

Вышла замуж Нина Богданова – ведущая «Звездного ринга» на СТВ

03 марта 2011 07:12

В Великобритании начали делать мороженое из грудного молока

03 марта 2011 07:05

К строительству третьей линии минского метро начнут готовиться уже в 2011 году