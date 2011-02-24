Опрос: что минчане хотели бы благоустроить в своем районе?

Традиционный спортивный праздник откроется эстафетной лыжной гонкой лучших сборных столичных вузов. А в полдень на старт выйдут представители органов госуправления.
Мероприятие ежегодно проходит в рамках республиканской акции «Честь и доблесть». Награды учреждены в 11 номинациях. Главную статуэтку — «Аиста», а также дипломы получили 36 заслуженных работников.
В канун 8 марта в Беларуси увеличено количество выходных. Рабочий день переносится с 7 на 12 марта. Такое решение содержится в постановлении Совмина.
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