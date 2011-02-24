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Опрос: что минчане хотели бы благоустроить в своем районе?

24 февраля 2011 20:10
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Мнение минчан о внешнем виде столицы.Сегодня корреспонденты программы «Столичные подробности» спросили у горожан, что бы они хотели благоустроить в своем районе.
# общество # Опрос минчан

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