Опрос. Чем запомнилась минчанам уходящая зима

В последний день зимы корреспонденты программы «Столичные подробности» спросили у горожан, чем им запомнилась уходящая зима.
Такое решение планируют принять на сессии Минского городского совета депутатов 16 марта. Сейчас юные минчане бесплатно ездят по маршруту: дом-школа и обратно.
Подобные центры работают в крупнейших европейских аэропортах. По данным прошлого года статус беженца в Беларуси имели свыше 800 человек. По оценке представителей ООН, работа по размещению мигрантов и беженцев – наиболее успешный проект сотрудничества Беларуси с этой международной организацией.
Такого звания город над Сожем удостоен по праву. На территории региона более двух тысяч памятников. И в этом году здесь пройдет более сотни культурных мероприятий.
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