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Опрос. Чем запомнилась минчанам уходящая зима

28 февраля 2011 19:53
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Минчане рассказали о том, чем им запомнилась уходящая зима.

В последний день зимы корреспонденты программы «Столичные подробности» спросили у горожан, чем им запомнилась уходящая зима.

# общество # Опрос минчан

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