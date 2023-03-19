«Оппозиционеры – это маленькие вошки». Гайдукевич о жизни беглых белорусов в Польше

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Польша – это паразит, который кормится за счет США и раскалывает Европу. Польша нужна не только как инструмент против России, но и раскалывать Европу. Америке сильная Европа не нужна, конкурировать она не хочет. Наши беглые оппозиционеры – это маленькие вошки, потому что без поддержки спецслужб они вообще ничего не могут. Это инструмент. Это предатели. Это люди, которые их используют, но без этих денег, поддержки, без управления они не в состоянии влиять ни на что. Они питаются остатками со стола этого паразита. Польша получает деньги США, маленькие кусочки падают на пол, и наши беглые подхватывают, делят, дерутся и мечтают, чтобы страна рухнула. Но один момент. Польша уже проиграла один раз – 2020 год, когда они пытались осуществить цветную революцию в Беларуси, основные ресурсы шли оттуда, поддержка радикалов шло оттуда. Это была мечта о великой Польше, чтобы западные земли Беларуси были у них, они этого не скрывают. И они провалились! Я убежден, после провала 2020 года у них, они не смогли ничего сделать Беларуси, мечты рухнут. И с Украиной у них ничего не получится. Вот и все.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Что собой представляет Польша в нынешней геополитической ситуации? Рассказали эксперты

Гайдукевич: «Европа закроет глаза на любые теракты здесь. Более того, они их будут готовить»

Россия и Беларусь будут вместе бороться с терроризмом? Об эффективности спецслужб рассказал Владимир Ераносян