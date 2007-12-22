Оперативники усилили контроль над распространителями фейерверков

На рынках и в магазинах Минска официально разрешено торговать 10-ю видами пиротехнических изделий. Однако находятся экстремалы, которые не боятся торговать серым товаром с рук.

Сезон охоты на распространителей петард открыт. Основные точки их дислокации: городские рынки и подземные переходы. Зрелища обещают не забываемые, а вот гарантии никакой. Кстати последнее время добрые в кавычках дяди уступают место за "прилавком" несовершеннолетним.

Наказание предусмотрено и для взрослых. Штраф до 30 базовых или 15 суток ареста в такую цену могут обернуться опасные шутки. Контролеру на одном из столичных рынков прямо в кассу бросили петарду. У женщины от страха дрожат руки. Стресс на лицо точнее на лице, но могло быть и хуже.

Только в прошлом году в столице более 10 человек лишились пальцев на руках. В этом пока счет не открыт, но врачи прогнозируют увеличение числа потерпевших ближе к новогодней ночи.

