Новости Беларуси. ООН приняла резолюцию по координации усилий в борьбе с торговлей людьми, которую инициировала Беларусь. Соавторами документа стали более 50 государств. И уже в 2013 году в Организации объединенных наций впервые пройдет встреча высокого уровня по тематике борьбы с торговлей людьми.

Наша страна последовательно и целенаправленно продвигает эту тему в ООН. И это уже четвертая с 2006 года белорусская резолюция, которую единодушно поддерживают все страны-участницы организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.