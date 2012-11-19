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ООН приняла резолюцию по координации усилий в борьбе с торговлей людьми, которую инициировала Беларусь

19 ноября 2012 07:36
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Новости Беларуси. ООН приняла резолюцию по координации усилий в борьбе с торговлей людьми, которую инициировала Беларусь. Соавторами документа стали более 50 государств. И уже в 2013 году в Организации объединенных наций впервые пройдет встреча высокого уровня по тематике борьбы с торговлей людьми.

Наша страна последовательно и целенаправленно продвигает эту тему в ООН. И это уже четвертая с 2006 года белорусская резолюция, которую единодушно поддерживают все страны-участницы организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ООН

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