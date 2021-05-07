«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов

Новости Беларуси. Ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы поздравляют по всей стране. Праздничный автопробег устроили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна с Победой во главе посетила не один двор – в маршруте адреса ветеранов. Многие из них из-за коронавирусных ограничений или слабого здоровья не смогут посетить торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Потому праздник гомельчане своим героям доставляют прямо к подъезду. Мини-парад, оркестр, выступление курсантов и теплые слова благодарности от чистого сердца.

Ветераны, поздравляем. Это праздник всей страны. Праздник ваш – 9 Мая. Наша гордость – это вы.

Андрей Стук, ветеран Великой Отечественной войны:

Самый лучший из всех праздников, очень трогательно. Большое-большое спасибо, не ждал. Очень трогательно.

Ирина Царикова, жительница Гомеля:

В первую очередь хочется сказать им слова огромной благодарности за то, что они выжили, выстояли, за то, что они слово «свобода» наделили каким-то особым смыслом для нас. Я это воспринимаю очень близко. И самое важное, что в эти моменты хочется, – поклониться перед каждым ветераном.

Поздравления от Министерства обороны накануне Дня Победы принимали ветеран главного управления идеологической работы силового ведомства Бронислав Карпенко и бывший первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Соколов. В ряды Красной армии они вступили в 1944 году. Бронислав Викторович в годы войны, находясь в партизанском отряде, подрывал рельсы и мосты, разрушал линии связи, нападал на вражеские гарнизоны в деревнях. Ефрем Евсеевич – единственный из партийных работников, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.