Прямой эфир

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов

07 мая 2021 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ветеранов Великой Отечественной войны накануне Дня Победы поздравляют по всей стране. Праздничный автопробег устроили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов-1

Колонна с Победой во главе посетила не один двор – в маршруте адреса ветеранов. Многие из них из-за коронавирусных ограничений или слабого здоровья не смогут посетить торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Потому праздник гомельчане своим героям доставляют прямо к подъезду. Мини-парад, оркестр, выступление курсантов и теплые слова благодарности от чистого сердца.

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов-4

Ветераны, поздравляем. Это праздник всей страны. Праздник ваш 9 Мая. Наша гордость это вы.

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов-7

Андрей Стук, ветеран Великой Отечественной войны:
Самый лучший из всех праздников, очень трогательно. Большое-большое спасибо, не ждал. Очень трогательно.

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов-10

Ирина Царикова, жительница Гомеля:
В первую очередь хочется сказать им слова огромной благодарности за то, что они выжили, выстояли, за то, что они слово «свобода» наделили каким-то особым смыслом для нас. Я это воспринимаю очень близко. И самое важное, что в эти моменты хочется, – поклониться перед каждым ветераном.

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов-13

Поздравления от Министерства обороны накануне Дня Победы принимали ветеран главного управления идеологической работы силового ведомства Бронислав Карпенко и бывший первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Соколов. В ряды Красной армии они вступили в 1944 году. Бронислав Викторович в годы войны, находясь в партизанском отряде, подрывал рельсы и мосты, разрушал линии связи, нападал на вражеские гарнизоны в деревнях. Ефрем Евсеевич – единственный из партийных работников, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.

«Они слово «свобода» наделили особым смыслом». Гомельчане устроили праздник ветеранам прямо у подъездов-16

Поздравительный марафон продолжится до конца недели. Маленькие торжества у домов ветеранов пройдут во многих городах и поселках страны.

# День Победы # общество # Андрей Стук # Ирина Царикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поздравить их придут политики, руководители предприятий, молодёжь. Как в Минске будут чествовать ветеранов войны?
07 мая 2021 07:04

Поздравить их придут политики, руководители предприятий, молодёжь. Как в Минске будут чествовать ветеранов войны?

В Минске заложат Аллею Победы. Где она будет находиться?
07 мая 2021 06:45

В Минске заложат Аллею Победы. Где она будет находиться?

​Законопроект по вопросам возмещения банковских вкладов рассмотрят депутаты в первом чтении
07 мая 2021 06:31

​Законопроект по вопросам возмещения банковских вкладов рассмотрят депутаты в первом чтении