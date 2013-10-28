Олимпиада школьников Союзного государства в Полоцке: кто победит – белорусы или россияне?

Новости Беларуси. «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Под таким названием в Полоцке стартовала олимпиада школьников Союзного государства.

Участвуют в ней две сотни старшеклассников. Они лучшие из лучших. Те, кто прошел отборочные туры в разных областях нашей страны и регионах России.

Сочинение, риторическое мастерство, конкурс «Знатоки» и многие другие испытания предстоит выдержать белорусам и россиянам. Оценивать способности ребят будут известные ученые, ведущие преподаватели и учителя.

Чем увлекается современная молодежь и что общего у ребят из двух стран?

Елизавета Лысенко из лицея БГУ едва ли не все произведения Гумилева знает наизусть. Еще девушка обожает классическую прозу, пишет сама, правда, пока только сочинения. А еще живо интересуется историей.

Елизавета Лысенко, участница олимпиады (Беларусь):

Интересна жизнь Франциска Скорины, который вот если посчитать, если он родился около 1490 года, когда в 1506 году он закончил Краковский университет, ему едва было 16. Человек, который младше меня, ну, вот примерно моего возраста, он уже закончил Краковский университет и получил степень доктора вольных наук.

Олимпиада школьников Союзного государства для Лизы уже не первая. В прошлом году в Москве девушка получила диплом второй степени. В этом явно нацелена на победу.

Елизавета Лысенко:

Как говорит руководитель нашей команды: «Выигрывает сильнейший».

А вот и другая Лиза из России. Она один из главных конкурентов белоруски. Обе девушки, помимо обязательной программы, выбрали для себя одинаковое дополнительное направление: конкурс знатоков истории. А в битве ума и нервов, как говорится, все средства хороши. Правда, девушки лучшим оружием посчитали дружбу.

Елизавета Демина, участница олимпиады (Россия):

Здесь очень умные ребята. Они все очень талантливые. Но конкуренция не заметна, потому мы живем как единая команда, все друг за друга переживаем.

Всего в олимпиаде Союзного государства, которая проводится с 2004 года, участвуют порядка 180 старшеклассников. 21 команда из разных регионов России, 9 – со всех уголков Беларуси. Естественно, до финального этапа, который сейчас проходит в Полоцке, дошли лишь лучшие из лучших.

Василий Будкевич, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Для Беларуси, например, победители этой олимпиады попадают в список одаренных детей, и у них появляется очень хороший шанс поступить без экзаменов в высшие учебные заведения по профилю олимпиады.

Белорусы или россиянине станут лидерами олимпиады? Прогнозировать сложно. Точно известно лишь одно: победят школьники Союзного государства.

Софийский собор, иезуитский коллегиум, памятник войне 1812 года… Сегодня школьники Союзного государства ознакомились с достопримечательностями древнего Полоцка. Уже завтра им предстоит пройти первое испытание – написать сочинение.

Продлится олимпиада неделю. По ее итогам победителей наградят ценными призами и специальными дипломами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.