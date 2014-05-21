Около 500 человек в апреле и мае обратились за помощью к врачам после укусов клещей

Новости Беларуси. Когда опасность несоизмерима с величиной. В минских лесах уже вовсю орудуют клещи. Пока в черте города насекомых немного.

За помощью к врачам в апреле и мае обратились около 500 человек. Это на тысячу меньше, чем за аналогичный период в 2013 году.

Тем не менее, на Цнянском водохранилище и в других зонах отдыха скашивается трава, территории очищаются от сухостоя и валежника, вырубается кустарник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:

Зарегистрировано 451 обращение жителей Минска по факту укуса клещей. Это несколько ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в прошлом году за этот период обратились 1453 человека. Конечно, нужно выбирать места, которые подготовлены для отдыха: благоустроенные пляжи и те зоны отдыха, на которых проводятся необходимые мероприятия по подготовке.