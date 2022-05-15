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ОДКБ в начале 2022 года раскрыла себя под другим углом. А что сейчас? Анонс ток-шоу «По существу»

15 мая 2022 16:47
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На прицеле уже в этот понедельник, 16 мая, у ведущих ток-шоу «По существу» Организация Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

ОДКБ в начале 2022 года раскрыла себя под другим углом. А что сейчас? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Мишень для дискуссий выбрана неслучайно, поводов много – от юбилея организации до встречи лидеров стран-участниц и будущего Казахстана в ОДКБ. Мир уже не будет прежним, впрочем, и ОДКБ в начале 2022 года раскрыла себя под другим углом. А что сейчас, когда подписаны договоры в разных геополитических диспозициях?

Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в 18:30 16 мая соберутся говорить по существу. Присоединяйтесь к единственному в стране ток-шоу, которое работает в прямом эфире.

# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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