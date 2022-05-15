Азарёнок: экономика США рухнет, и тогда дикий, голодный Запад покажет своё истинное нутро

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».
Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Мы не зря, начиная нашу программу, говорили, повторяя неутомимого сенатора Катона, «паноптикум должен быть разрушен». И сегодня расскажем, как это будет.
Пойдем по периметру. Ослабнувший Запад не сможет больше контролировать Прибалтику. И три шпрота-гауляйтера вновь начнут искать поезд, чтобы удрать от разъяренных, унижаемых десятилетиями людей. Но не успеют. И на вокзале из них сделают чучела. В назидание.
Падет киевская хунта, и возрожденная Украина вернется в лоно нашего славянства. И наш триединый союз, наше священное содружество посмотрит с холма на Польшу. Ляхи съежатся и скажут, что они тут не при чем.
Григорий Азаренок:
Экономика США рухнет. Без доллара как резервной валюты она откатится на пятое место. Лопнут финансовые пузыри. И тогда дикий, голодный Запад покажет свое истинное нутро.
По итогу в Америке установится чернокожая диктатура. Апартеид апартеидчиков будет страшен. И затем она объявит войну Англии. И наглосаксы займутся столетним уничтожением друг друга.
Освободившиеся наконец от пут глобализма немцы тоже сурово посмотрят в сторону Польши. И тогда великая Беларусь будет прирастать Белостоком. И только Макрон будет звонить. Всем подряд. По своей телефонной книге. Так будет. И освободители вернутся на свои пьедесталы. Навсегда.
Это будущее. Оно у нас есть. Оно неизбежно. Ваше будущее – вот это. Страшная орущая старуха, которую вылепили в Болгарии.
А вот наше. Алеша. Он провожает. Он станет генералом. И заведет танки. Поведет вперед. На земле и на небесах.
Дорогой Леша, военно-патриотический клуб «Рысь» внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь передает тебе эти подарки и приглашает тебя посетить нас в городе Минске.
Работайте, братья!
Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают все, чтобы их люди об этом скорее забыли». Читайте здесь.