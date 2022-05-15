Азарёнок: экономика США рухнет, и тогда дикий, голодный Запад покажет своё истинное нутро

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Мы не зря, начиная нашу программу, говорили, повторяя неутомимого сенатора Катона, «паноптикум должен быть разрушен». И сегодня расскажем, как это будет.

Пойдем по периметру. Ослабнувший Запад не сможет больше контролировать Прибалтику. И три шпрота-гауляйтера вновь начнут искать поезд, чтобы удрать от разъяренных, унижаемых десятилетиями людей. Но не успеют. И на вокзале из них сделают чучела. В назидание.

Падет киевская хунта, и возрожденная Украина вернется в лоно нашего славянства. И наш триединый союз, наше священное содружество посмотрит с холма на Польшу. Ляхи съежатся и скажут, что они тут не при чем.