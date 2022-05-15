Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают всё, чтобы их люди об этом скорее забыли»

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».
Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Памятники и мемориалы несут для человека важное психологическое значение. Они своего рода физическое напоминание о том, что нам важно не потерять и помнить, чтобы оставаться и дальше людьми.
Когда в поле внимания попадает каменный монумент или мы обращаемся к памятной дате, то в каком-то смысле начинаем с ними взаимодействовать. Воспринимать их символизм, задумываться о значимых людях или событиях для нашей страны. Их пройденный путь – это нажитый опыт народа со своими испытаниями и вынесенными уроками, которые в условиях Второй мировой войны дались всем народам достаточно больно.
Алена Дзиодзина:
Во многой мудрости много печали. И кто умножает познания, тот умножает скорбь. И раз уж у нас есть возможность усваивать ценные уроки, не прожив еще раз то же самое, то так лучше и сделать. Впитать жизненные ориентиры через символизм дат и памятников однозначно лучше, чем путем новой войны и ценой человеческих жизней.
Поэтому в Беларуси идет Год исторической памяти, реставрируются мемориальные комплексы и с особым вниманием относятся ко Дню Победы. Как и памятные даты, памятники мысленно отсылают нас к значимым людям, важным событиям или пережитому опыту нашего народа. И каждый раз, когда мы так или иначе соприкасаемся с этим прошлым, это укрепляет нашу систему ценностей в жизни.
Алена Дзиодзина:
Именно поэтому утрата памятников – это опасно. Не имея физического напоминания, опыт предшествующих поколений очень быстро стирается в памяти, люди во многом рискуют наступить на старые грабли.
Так, избавляясь от мемориалов в настоящее время, европейский мир вместе с тем рискует забыть и уже забывает, что уничтожение людей людьми имело свои предпосылки. Что «свободный и самостоятельный человек» более управляем, чем ему порой кажется. И как скоро и сильно может вскипать ненависть в душе до сей поры миролюбивого народа. И как неожиданно страшно новая «идеология» искажает когда-то доброе лицо.
Система ценностей человека может оказаться понятием хрупким. И если отнять у нее опоры, то удивительно быстро происходит подмена. Увы, но власти западных стран делают все, чтобы их люди об этом скорее забыли.
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