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Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают всё, чтобы их люди об этом скорее забыли»

15 мая 2022 16:41
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Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».

Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают всё, чтобы их люди об этом скорее забыли»-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Памятники и мемориалы несут для человека важное психологическое значение. Они своего рода физическое напоминание о том, что нам важно не потерять и помнить, чтобы оставаться и дальше людьми.

Когда в поле внимания попадает каменный монумент или мы обращаемся к памятной дате, то в каком-то смысле начинаем с ними взаимодействовать. Воспринимать их символизм, задумываться о значимых людях или событиях для нашей страны. Их пройденный путь – это нажитый опыт народа со своими испытаниями и вынесенными уроками, которые в условиях Второй мировой войны дались всем народам достаточно больно.

Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают всё, чтобы их люди об этом скорее забыли»-4

Алена Дзиодзина:
Во многой мудрости много печали. И кто умножает познания, тот умножает скорбь. И раз уж у нас есть возможность усваивать ценные уроки, не прожив еще раз то же самое, то так лучше и сделать. Впитать жизненные ориентиры через символизм дат и памятников однозначно лучше, чем путем новой войны и ценой человеческих жизней.

Поэтому в Беларуси идет Год исторической памяти, реставрируются мемориальные комплексы и с особым вниманием относятся ко Дню Победы. Как и памятные даты, памятники мысленно отсылают нас к значимым людям, важным событиям или пережитому опыту нашего народа. И каждый раз, когда мы так или иначе соприкасаемся с этим прошлым, это укрепляет нашу систему ценностей в жизни.

Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают всё, чтобы их люди об этом скорее забыли»-7

Алена Дзиодзина:
Именно поэтому утрата памятников – это опасно. Не имея физического напоминания, опыт предшествующих поколений очень быстро стирается в памяти, люди во многом рискуют наступить на старые грабли.

Так, избавляясь от мемориалов в настоящее время, европейский мир вместе с тем рискует забыть и уже забывает, что уничтожение людей людьми имело свои предпосылки. Что «свободный и самостоятельный человек» более управляем, чем ему порой кажется. И как скоро и сильно может вскипать ненависть в душе до сей поры миролюбивого народа. И как неожиданно страшно новая «идеология» искажает когда-то доброе лицо.

Система ценностей человека может оказаться понятием хрупким. И если отнять у нее опоры, то удивительно быстро происходит подмена. Увы, но власти западных стран делают все, чтобы их люди об этом скорее забыли.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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