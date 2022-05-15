Дзиодзина о сносе памятников: «Власти западных стран делают всё, чтобы их люди об этом скорее забыли»

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина. Рубрика «Паноптикум».

Алена Дзиодзина, психолог:

Памятники и мемориалы несут для человека важное психологическое значение. Они своего рода физическое напоминание о том, что нам важно не потерять и помнить, чтобы оставаться и дальше людьми. Когда в поле внимания попадает каменный монумент или мы обращаемся к памятной дате, то в каком-то смысле начинаем с ними взаимодействовать. Воспринимать их символизм, задумываться о значимых людях или событиях для нашей страны. Их пройденный путь – это нажитый опыт народа со своими испытаниями и вынесенными уроками, которые в условиях Второй мировой войны дались всем народам достаточно больно.

Алена Дзиодзина:

Во многой мудрости много печали. И кто умножает познания, тот умножает скорбь. И раз уж у нас есть возможность усваивать ценные уроки, не прожив еще раз то же самое, то так лучше и сделать. Впитать жизненные ориентиры через символизм дат и памятников однозначно лучше, чем путем новой войны и ценой человеческих жизней. Поэтому в Беларуси идет Год исторической памяти, реставрируются мемориальные комплексы и с особым вниманием относятся ко Дню Победы. Как и памятные даты, памятники мысленно отсылают нас к значимым людям, важным событиям или пережитому опыту нашего народа. И каждый раз, когда мы так или иначе соприкасаемся с этим прошлым, это укрепляет нашу систему ценностей в жизни.