Очередного погибшего лося обнаружили пограничники возле литовской стороны

Европейская колючая стена продолжает мучительно убивать лесных животных. В Поставском районе пограничный наряд обнаружил павшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейская колючая стена продолжает мучительно убивать лесных животных. В Поставском районе пограничный наряд обнаружил павшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перейти с белорусской стороны на литовскую ему так и не удалось. Животное запуталось в колючем капкане и получило смертельные раны. На границе с ЕС за время существования колючего забора погибло уже 49 копытных.