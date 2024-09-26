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Очередного погибшего лося обнаружили пограничники возле литовской стороны

26 сентября 2024 13:44
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Европейская колючая стена продолжает мучительно убивать лесных животных. В Поставском районе пограничный наряд обнаружил павшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередного погибшего лося обнаружили пограничники возле литовской стороны-2

Перейти с белорусской стороны на литовскую ему так и не удалось. Животное запуталось в колючем капкане и получило смертельные раны. На границе с ЕС за время существования колючего забора погибло уже 49 копытных.

# Государственная граница Беларуси

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