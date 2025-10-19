«У меня призвание – быть многодетной мамой!» Рассказываем о силе и любви белорусских женщин
14 октября в Беларуси отмечали День матери. Каждый сам выбирает, как поздравить самого близкого человека в этот день. Конечно, цветы и подарки – это на первое. А на десерт – стихи, песни, открытки. Но быть мамой – это не всегда только про праздник. Это настоящий подвиг. На неделе многодетным мамам вручили заслуженные награды. А в Полоцке состоялся «Разговор о важном». Большой форум, посвященный традиционным ценностям и роли семьи.
Сегодня ситуация поворачивается так, что близкие союзы нужно оберегать, а в родительстве – помогать. Что и делают в Беларуси. На разных уровнях. От денежных выплат, 3-летнего декретного отпуска до бесплатной попытки ЭКО и дополнительного выходного. Но ведь материнство – это не про финансы, а про эмоции, которые за деньги не купишь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алеся Иванова собрала именно такие истории, наполненные теплотой и заботой. Всем мамам посвящается.
Когда-то одноклассники Татьяна и Андрей и подумать не могли, что разделят одну фамилию на двоих и создадут большую и крепкую семью. После школы их судьбы разошлись, но 13 лет назад пара встретилась вновь. И с тех пор никогда не расставалась. Свое уютное гнездышко начали вить в родительском доме на Солигорщине. Здесь же на свет появилась первая дочь Ульяна. Сегодня в семье Заблоцких счастье умножено на 9. Каждому ребенку – внимание и особый подход.
Татьяна Заблоцкая, многодетная мама:
Чтобы были честные в первую очередь по отношению к себе, а потом уже друг к другу в семейном кругу, то есть братьям, сестрам, а потом уже честность по отношению к своим друзьям. Честными были, добрыми, чтобы были воспитанными, потому что в наше время это большая редкость. Просто суждено, наверное, было быть многодетной мамой, потому что некоторые с одним, с двумя не могут справиться. Говорят, что возникают сложности. У меня просто было призвание – быть многодетной мамой, поэтому для меня это легко.
Татьяна и Андрей выросли в многодетных семьях. А потому свою жизнь без детей не представляют. Самой младшей Евушке еще только предстоит познакомиться со своими братьями и сестрами – малышке нет и месяца. Зато нянек – хоть отбавляй. Дети друг для друга не только лучшие друзья, но и самые близкие люди, опора и поддержка, которую порой так сложно найти в современном мире.
Ульяна Заблоцкая:
Многодетная семья – это очень здорово. Не только в том, что весело всем, а в том, что очень много поддержки. И когда вырастешь, ты не будешь один, можно будет как-нибудь в гости приехать, поговорить с кем-то по душам.
Алеся Иванова, корреспондент:
Но ведь согласитесь, не всегда забота и любовь зависят от биологической связи. Настоящая мама – не та, кто родила, а та, кто дарит ребенку тепло, внимание и чувство нужности. И в стенах 3-й детской клинической больницы об этом знают не понаслышке.
Учащаяся медколледжа Валерия Кондратович среди тех, кто в свободное от учебы время спешит в детскую больницу. Узнав о проекте «Няня вместо мамы», девушка сразу присоединилась к доброй инициативе Красного Креста. У самой подрастают две сестренки, а потому на собственном опыте знает, как обращаться с малышами. Сегодня Валерия дарит свое тепло еще и тем, кто по разным причинам остался без материнской любви. Дети буквально растут на ее глазах, а многие из них стали по-настоящему родными.
Валерия Кондратович, волонтер:
Еще с детства у меня любовь к деткам, особенно маленьким деткам. Потому что я в детстве на площадке где-то с маленькими детками общалась, играла и тянулась всегда к ним. С братьями и сестрами помогала. Мне нравится осознание того, что детки в этой помощи нуждаются. И потом очень приятно взамен получать их счастливые глазки, улыбки потом. Потому что они все-таки чувствуют эту любовь, привязываются к нам, тоже узнают. И хочется приходить все чаще, чтобы увидеть их, как они подросли, что нового у них даже за эти пару неделек.
Перед тем, как стать няней, Валерия и другие волонтеры прошли специальную подготовку, изучили особенности ухода. Но главное здесь все же искреннее желание помочь новорожденным и наполнить их первые месяцы жизни счастьем и любовью.
Подробности в видео.