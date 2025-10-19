«У меня призвание – быть многодетной мамой!» Рассказываем о силе и любви белорусских женщин

14 октября в Беларуси отмечали День матери. Каждый сам выбирает, как поздравить самого близкого человека в этот день. Конечно, цветы и подарки – это на первое. А на десерт – стихи, песни, открытки. Но быть мамой – это не всегда только про праздник. Это настоящий подвиг. На неделе многодетным мамам вручили заслуженные награды. А в Полоцке состоялся «Разговор о важном». Большой форум, посвященный традиционным ценностям и роли семьи. Сегодня ситуация поворачивается так, что близкие союзы нужно оберегать, а в родительстве – помогать. Что и делают в Беларуси. На разных уровнях. От денежных выплат, 3-летнего декретного отпуска до бесплатной попытки ЭКО и дополнительного выходного. Но ведь материнство – это не про финансы, а про эмоции, которые за деньги не купишь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Алеся Иванова собрала именно такие истории, наполненные теплотой и заботой. Всем мамам посвящается.

Когда-то одноклассники Татьяна и Андрей и подумать не могли, что разделят одну фамилию на двоих и создадут большую и крепкую семью. После школы их судьбы разошлись, но 13 лет назад пара встретилась вновь. И с тех пор никогда не расставалась. Свое уютное гнездышко начали вить в родительском доме на Солигорщине. Здесь же на свет появилась первая дочь Ульяна. Сегодня в семье Заблоцких счастье умножено на 9. Каждому ребенку – внимание и особый подход.

Татьяна Заблоцкая, многодетная мама:

Чтобы были честные в первую очередь по отношению к себе, а потом уже друг к другу в семейном кругу, то есть братьям, сестрам, а потом уже честность по отношению к своим друзьям. Честными были, добрыми, чтобы были воспитанными, потому что в наше время это большая редкость. Просто суждено, наверное, было быть многодетной мамой, потому что некоторые с одним, с двумя не могут справиться. Говорят, что возникают сложности. У меня просто было призвание – быть многодетной мамой, поэтому для меня это легко.

Татьяна и Андрей выросли в многодетных семьях. А потому свою жизнь без детей не представляют. Самой младшей Евушке еще только предстоит познакомиться со своими братьями и сестрами – малышке нет и месяца. Зато нянек – хоть отбавляй. Дети друг для друга не только лучшие друзья, но и самые близкие люди, опора и поддержка, которую порой так сложно найти в современном мире.

Ульяна Заблоцкая:

Многодетная семья – это очень здорово. Не только в том, что весело всем, а в том, что очень много поддержки. И когда вырастешь, ты не будешь один, можно будет как-нибудь в гости приехать, поговорить с кем-то по душам.

Алеся Иванова, корреспондент:

Но ведь согласитесь, не всегда забота и любовь зависят от биологической связи. Настоящая мама – не та, кто родила, а та, кто дарит ребенку тепло, внимание и чувство нужности. И в стенах 3-й детской клинической больницы об этом знают не понаслышке.

Учащаяся медколледжа Валерия Кондратович среди тех, кто в свободное от учебы время спешит в детскую больницу. Узнав о проекте «Няня вместо мамы», девушка сразу присоединилась к доброй инициативе Красного Креста. У самой подрастают две сестренки, а потому на собственном опыте знает, как обращаться с малышами. Сегодня Валерия дарит свое тепло еще и тем, кто по разным причинам остался без материнской любви. Дети буквально растут на ее глазах, а многие из них стали по-настоящему родными.