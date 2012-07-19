Очередей в 33-й студенческой поликлинике станет меньше. При вузах откроются филиалы поликлиники

Новости Беларуси. Создание филиалов студенческой поликлиники поможет частично разгрузить основное здание 33-й студенческой поликлиники, которое необходимо подготовить к проведению капитального ремонта. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко на встрече с трудовым коллективом УЗ «33-я городская студенческая поликлиника».

Игорь Карпенко, председатель Мингорисполкома:

Ваше учреждение уникальное, врачи работают только с молодыми людьми. Здесь оказывают медицинскую помощь иногородним учащимся государственных и негосударственных вузов Минска. Мощность поликлиники не всегда позволяет принять всех желающих. Сейчас изучается возможность открытия филиалов учреждения на базе высших учебных заведений, где будет оказываться терапевтическая и стоматологическая помощь.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома, УЗ на базе учебных заведений избавит студентов от часовых простаиваний в очередях, сообщает ctv.by со ссылкой на Минск-Новости.