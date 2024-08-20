Общежитие БГУФК к началу учебного года передадут в эксплуатацию

Большое новоселье для столичных студентов. К началу учебного года свои двери распахнет общежитие Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно рассчитано на 700 мест.

16-этажное здание эллипсоидной формы расположено на улице Радужной, возле Национального олимпийского комитета. Здесь обустроили комфортные блоки для проживания: в распоряжении ребят двухместные и трехместные комнаты. В каждой – собственный санузел, кухня и душевая. В здании также установлено 4 пассажирских лифта, есть прачечная, тренажерные залы, буфет и аудитории для занятий киберспортом.

Юрий Олиферчик, первый заместитель директора – главный инженер УКС Мингорисполкома:

Фасад здания выполнен из керамического гранита, из плитки производства Республики Беларусь. Все материалы, которые применялись, белорусского производства. До конца августа объект будет передан службе эксплуатации. После этого они займутся эксплуатацией в том числе и заселением студентов.