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Общежитие БГУФК к началу учебного года передадут в эксплуатацию

20 августа 2024 17:09
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Большое новоселье для столичных студентов. К началу учебного года свои двери распахнет общежитие Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно рассчитано на 700 мест.

Общежитие БГУФК к началу учебного года передадут в эксплуатацию-2

16-этажное здание эллипсоидной формы расположено на улице Радужной, возле Национального олимпийского комитета. Здесь обустроили комфортные блоки для проживания: в распоряжении ребят двухместные и трехместные комнаты. В каждой – собственный санузел, кухня и душевая. В здании также установлено 4 пассажирских лифта, есть прачечная, тренажерные залы, буфет и аудитории для занятий киберспортом.

Общежитие БГУФК к началу учебного года передадут в эксплуатацию-4

Юрий Олиферчик, первый заместитель директора – главный инженер УКС Мингорисполкома:
Фасад здания выполнен из керамического гранита, из плитки производства Республики Беларусь. Все материалы, которые применялись, белорусского производства. До конца августа объект будет передан службе эксплуатации. После этого они займутся эксплуатацией в том числе и заселением студентов.

Общежитие БГУФК к началу учебного года передадут в эксплуатацию-6

Уделили внимание и безбарьерной среде: на втором этаже размещены четыре блока для проживания инвалидов-колясочников. Также созданы парковочные места. Благоустроена и прилегающая территория.

# Студенты

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